Intel ARC: le schede video sono state rinviate?

A quanto pare, potremmo non avere a che fare con le schede video nel giro di poco tempo come anticipato, visto che un rinvio sarebbe stato confermato.

Dopo che Intel ha confermato la propria intenzione di volersi lanciare sul mercato delle schede video ARC grazie a delle serie dedicate, le quali non riguardano i processori della compagnia, moltissimi fan non vedono l’ora di scoprire i dettagli in merito ai nuovi dispositivi, che nel migliore dei casi avranno modo di aiutare la crisi di scorte a finire e fornire ulteriori possibilità di acquisto ai consumatori. Sapevamo per certo che i nuovi gioiellini erano vicini, e che sarebbero stati rilasciati nei primi mesi del 2022, ma a quanto pare potrebbe non essere così.

Come notato dalle pagine di VideoCardz e ripreso da Tom’s Hardware infatti, Intel ha – senza aver effettuato alcun tipo di annuncio riguardante al questione – rimosso ogni tipo di riferimento alla finestra di lancio delle prime schede video. Parliamo di un periodo che come accennato era abbastanza vicino, dato che il debutto era fissato per il Q1 2022, primo quarto di anno che include il mese di gennaio e finisce assieme a marzo.

Cosa sarà successo? Ovviamente, non è la prima volta in cui ci troviamo davanti a una situazione del genere, e anche se nessun tipo di annuncio è arrivato, e non sappiamo quindi cosa abbia portato la compagnia a compiere questa scelta, è quasi sicuro che si sia trattato di una sorta di rinvio silenzioso, che forse verrà confermato presto. Verosimilmente, Intel potrebbe essere al lavoro per trovare una nuova finestra di lancio, magari un periodo più preciso, prima di annunciare la novità e confermare il rinvio.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi giorni il colosso commenterà la situazione, magari riuscendo finalmente a fornire ulteriori dettagli in merito ai dispositivi prima che questi possano giungere nelle case degli utenti in tutto il mondo e presentarsi come competitor di AMD e NVIDIA.