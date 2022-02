Harry Potter, Twilight e altri romanzi al rogo in Tennessee in diretta Facebook

Il controverso pastore ultraconservatore Greg Locke, molto noto per le sue posizioni estremiste e cospirazioniste, ha dato luogo a un falò pubblico in cui bruciare, alla vecchia maniera, opere ritenute da lui demoniache, insieme a simboli e oggetti ritenuti altrettanto “pericolosi” come mazzi di tarocchi e tavole ouija. Nel fuoco sono finite, naturalmente, copie di romanzi young adult con elementi di magia, creature sovrannaturali e stregoneria, come Harry Potter e Twilight.

Siamo ben consci di dove ci stiamo avventurando. Fatevi avanti. Smettete di permettere alle influenze demoniache di entrare in casa vostra. Non stiamo giocando. Stregoneria e oggetti maledetti devono sparire.

ha tuonato il pastore, alla folla che lo seguiva (anche in diretta Facebook) e alla stampa.

Trovate il video dell’intera “cerimonia” a quest’indirizzo: il falò è il gran finale, negli ultimi dieci minuti.

Niente di nuovo, purtroppo, dato che cose del genere sono già accadute infinite volte, ma ultimamente i fenomeni di censura, distruzione della cultura e bando di opere da parte di figure più o meno istituzionali è in crescita, negli Stati Uniti, come conferma la American Library Association e il recente caso della graphic novel Maus, bandita da una scuola proprio del Tennessee.

