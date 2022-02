GrapheneOS: arriva un nuovo smartphone per gli impallinati di privacy e sicurezza

NitroKey presto realizzerà uno smartphone inedito basato su GrapheneOS, sistema operativo mobile con elevati standard di privacy e sicurezza. Sarà il primo smartphone creato da zero ad offrire il sistema operativo. Il device, annuncia il team, verrà realizzato grazie ad un accordo con un partner strategico, a cui è affidato il lavoro di progettazione e produzione.

Oggi l’unico modo per avere GrapheneOS è acquistare un NitroPhone 1, che tuttavia altro non è che un Google Pixel 4a spogliato di Android base. Giusto per farvi capire il target di questo prodotto, il NitroPhone 1 può essere acquistato pagando l’importo interamente in Bitcoin.

La scelta di un Google Pixel non è casuale, contando che dalla sua ha il chip Titan M, progettato proprio per ridurre al minimo i rischi di hacking. Non sappiamo se il nuovo smartphone di NitroKey adotterà una soluzione simile, al momento i dettagli sulle specifiche del device – a partire da quale SoC verrà scelto – non sono ancora pubblici. NitroKey non ha nemmeno comunicato il nome del partner incaricato di produrre lo smartphone. In attesa di nuovi sviluppi, non resta che aspettare i prossimi annunci ufficiali del team.

«Non possiamo pubblicare i dettagli del progetto ora, ma siamo molto ottimisti e speriamo di poter condividere con vuoi nuove notizie nell’arco di pochi mesi», si legge in un tweet pubblicato sull’account ufficiale di NitroKey.