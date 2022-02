Fight Club: censura revocata in Cina, l’opinione di Chuck Palahniuk

Vi abbiamo raccontato (qui) di come, sulla piattaforma streaming cinese Tencent Video, Fight Club abbia subito una pesante censura sul finale, bellamente sostituito con un cartello in cui la sorte del protagonista era cambiata in un fallimento del piano, l’arresto e la detenzione in una struttura di recupero psichiatrica. Ebbene, dopo aver fatto il giro del mondo, la notizia ha avuto abbastanza ripercussioni per convincere Tencent a ripristinare il finale originale. Ma l’autore del romanzo, Chuck Palahniuk, ha qualcosa da dire in proposito…

L’ironia sta nel fatto che la versione cinese, nel suo cambiamento, si allinea quasi esattamente con il finale del libro, al contrario del finale di Fincher, che era molto più spettacolare. Quindi, in un certo qual modo, i cinesi hanno riportato il film un po’ più vicino al libro.

afferma lo scrittore.

Quel che trovo interessante è che i miei libri sono banditi pesantemente negli Stati Uniti. Le prigioni del Texas si rifiutano di averli nelle loro biblioteche. Un sacco di scuole pubbliche e la maggior parte di quelle private idem. Però è un problema solo nel momento in cui la Cina cambia il finale del film. Sono alle prese con la censura da molto tempo.

Molte delle versioni oltreoceano del romanzo sono modificate in modo che il romanzo finisca allo stesso modo del film. Quindi sono alle prese con queste cose da, tipo, venticinque anni.

è la chiosa finale alla questione di Palahniuk, che invita a guardare al di là della notizia del momento e all’interno delle censure che capitano anche in occidente, spesso e volentieri.

