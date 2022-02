AirPods Max 2 in arrivo con i controlli touch?

In attesa che Apple possa finalmente annunciare le AirPods Max 2, arrivano i primi suggerimenti in merito ad alcuni possibili dettagli delle nuove cuffie del colosso di Cupertino. Per quel che riguarda il primo modello, parliamo di un dispositivo di qualità che è riuscito a entrare nel cuore di moltissimi utenti, ma pare che la compagnia abbia deciso di cambiare leggermente le carte in tavola con il suo seguito, stando a quanto recentemente ripreso sulle pagine di TechRadar.

A quanto sembra infatti, l’azienda starebbe valutando dei controlli touch per il suo prossimo dispositivo, il che lo renderebbe maggiormente in linea con altri articoli simili avanzati della compagnia. Il tutto deriva da Patently Apple, che ha svelato le informazioni, anticipando che le intere cuffie potrebbero avere una superficie che reagisce al tatto e permette con i vari comandi di regolare ogni impostazione, seppur il design sarebbe simile alle AirPods Max che già conosciamo.

Non si tratta tra le altre cose del primo brevetto legato a questo tipo di tecnologia, dato che Apple ne ha registrato sia uno per il volume, sia per il riconoscimento dei gesti basati sul touch, che ad esempio potrebbero permettere di cambiare musica, sfruttando al meglio e in comodità l’articolo. Al momento, non è ancora chiaro quando la compagnia potrebbe finalmente lanciare le nuove cuffie, che sono attese ormai da molto tempo da moltissimi utenti.

Di certo Apple non cura poco il fronte audio, e fra AirPods 3 e HomePod Mini appena svelati, molti fan sono già rimasti soddisfatti, ma resta ancora da scoprire di più in merito alle AirPods Max 2 e alle prossime AirPods Pro 2, di cui si chiacchiera ormai da moltissimo tempo. Sembra ormai quasi certo che la compagnia terrà un evento nel mese di marzo, e non ci resterà che vedere se questo avrà spazio anche per questo fronte.