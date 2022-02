Apple M2: almeno 4 Mac con il nuovo SoC nel 2022, secondo Gurman

Mark Gurman, noto insider e giornalista di Bloomberg particolarmente informato sul mondo Apple, ha da poco approfondito alcuni dei prodotti che il colosso di Cupertino dovrebbe rilasciare nel corso del 2022, con un focus in particolare per quel che riguarda i SoC M2 della compagnia, i quali a quanto pare verranno lanciati solamente nel giro di qualche mese. Nello specifico, si parla di un minimo di 4 prodotti, anticipati nella newsletter, che potrebbero sottolineare un anno davvero infuocato per la compagnia.

Dopo il lancio dei nuovi MacBook Pro nel mese di ottobre, sembra che la compagnia voglia puntare al massimo sui propri computer nel corso del 2022, presentando però delle differenze con in nuovi modelli. Trovate qui di seguito la dichiarazione dell’insider.

Mi aspetto un nuovo MacBook Pro entry-level che si allinei ai MacBook Pro high-end, perdendo però la touch bar e presentando alcune differenze, come display, processori e storage meno importanti, senza tecnologia miniLED o ProMotion (per il pannello NdR). Sarà uno dei tanti Mac in fase di realizzazione con il chip M2, fra cui anche un refresh dell’iMac da 24 pollici, un Mac mini entry-level e un nuovo MacBook Air.

Al momento sembra che i prossimi MacBook Pro avranno degli schermi LCD, seppur sia possibile che la compagnia voglia testare il terreno prima di poter finalmente lanciare dei dispositivi maggiormente performanti sotto tutti i punti di vista, assicurandosi del feedback degli utenti in merito ai prossimi prodotti in arrivo.

Stando a quel che sappiamo, avremo modo di scoprire delle novità ufficiali già a partire dal mese di marzo 2022, visto che lo stesso insider ha anticipato un evento che dovrebbe tenersi nella giornata dell’8. Ne abbiamo parlato in questo approfondimento, seppur non ci sia ancora alcun tipo di conferma in tal senso.