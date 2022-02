Spider-Man: Tom Holland vorrebbe un film team-up con il Daredevil di Charlie Cox

Tom Holland ha parlato di recente con il The Hollywood Reporter, esprimendo la sua soddisfazione per la breve apparizione di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, ma rivelando che avrebbe voglia di partecipare ad un film in cui il suo tessiragnatele e l’interprete di Daredevil siano l’uno al fianco dell’altro per più tempo.

Qui sotto trovate le dichiarazioni di Tom Holland sul suo Spider-Man in team-up con il Daredevil di Charlie Cox:

Lavorare con Charlie è stato entusiasmante, anche perché sono un grande fan della serie TV di Daredevil. Ha fatto un grande lavoro sul personaggio, ed il suo piccolo cameo presenta un qualcosa che potrebbe accadere in futuro. Quella era una scena in cui c’eravamo semplicemente noi seduti a parlare. Però è stato grandioso. Spero che un giorno si possa trovare il modo di unire di nuovo Spider-Man e Daredevil.

Ricordiamo che oltre alla presenza di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, il Marvel Cinematic Universe ha accolto anche Vincent D’Onofrio ed il suo Kingpin, introdotto nel finale di Hawkeye, l’ultima serie della Casa delle Idee distribuita su Disney+.

