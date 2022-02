Shark – Il Primo Squalo 2: iniziate le riprese, il titolo sarà The Trench

Variety ha rivelato che le riprese di Shark - Il Primo Squalo 2 sono appena iniziate, e che il nuovo capitolo si intitolerà The Trench.

Variety ha reso noto che sono appena iniziate nel Regno Unito le riprese di Shark – Il Primo Squalo 2, il film sequel del lungometraggio action con Jason Statham protagonista. Secondo quanto riportato dal sito il titolo del film sarà Meg 2: The Trench.

Il titolo Meg 2: The Trench fa intuire come, in quest’occasione, i protagonisti dovranno affrontare il nuovo squalo gigante all’interno di una fossa. La regia del film è stata affidata a Ben Wheatley, mentre lo stesso Jason Statham assieme a Bingbing Li riprenderanno i rispettivi ruoli occupati nel lungometraggio precedente.

Ad occuparsi della sceneggiatura ci saranno Dean Georgaris, Erich Hoeber e Jon Hoeber, mentre tra i produttori ci saranno Lorenzo di Bonaventura, Belle Avery e Catherine Xujun Ying.

Shark – Il Primo Squalo è uscito nel 2018 nelle sale cinematografiche. La storia vede protagonista il sub Jonas Taylor ed una gigantesca creatura che vive in fondo al mare. Si tratta dell’adattamento dal romanzo horror pubblicato nel 1997 intitolato MEG. Il film è disponibile su Prime Video con abbonamento premium.

Ricordiamo che Jason Statham ha di recente partecipato al film La furia di un uomo – Wrath of Man, lungometraggio disponibile anch’esso sulla piattaforma streaming Prime Video.