Ghostbusters: Phil Lord e Chris Miller stavano sviluppando un film con Ivan Reitman

Prima che Jason Reitman mettesse mano alla storia dei Ghostbusters realizzando Ghostbusters: Legacy, Phil Lord e Chris Miller avevano già in mente un’idea per portare avanti il franchise sulla quale stavano lavorando assieme a Ivan Reitman.

I due ne hanno parlato di recente nel podcast Happy Sad Confused, dichiarando:

Non sappiamo cosa possiamo dire o meno, ma possiamo rivelare che avevano un amico che aveva avuto un’idea per la saga dei Ghostbusters, e si trattava di una cosa grandiosa che abbiamo cercato di portare avanti per un po’ con Ivan Reitman. L’abbiamo messa da parte per un po’, e non sappiamo se ci torneremo sopra, ma si trattava di un qualcosa di carino.

L’idea di vedere insieme gli autori di The Lego Movie e di Spider-Man: Un Nuovo Universo assieme a Ivan Reitman per la regia di un film sui Ghostbusters sarebbe stato un qualcosa d’intrigante, che non è detto sia del tutto tramontata, anche se il progetto iniziale risale al 2014. Addirittura alcuni rumor parlavano del possibile coinvolgimento nel progetto di Channing Tatum e Chris Pratt.

Nel frattempo al cinema è uscito lo scorso novembre il film Ghostbusters: Legacy che ha portato avanti la saga degli acchiappafantasmi, e che potrebbe generare anche un nuovo capitolo.