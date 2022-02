Apple Music: i mesi di prova gratuita passano da tre a uno

Sono molti gli utenti che fruiscono dei mesi di prova gratuita di alcuni servizi e decidono di non rinnovare il proprio abbonamenti poiché insoddisfatti di quanto offerto, o magari per ulteriori motivi, come esigenze diverse che scaturiscono in seguito a quando si ha dato inizio alla prova. Non mancano però anche coloro che fanno il possibile per sfruttare questo tipo di abbonamenti in prova gratis senza motivo, anche più di una volta, ed è qui che Apple ha cercato di fermare la pratica scorretta.

Come riportato da 9to5Mac, adesso si ha modo di fruire di solamente un mese gratuito in prova del servizio, visto che tra le altre cose è ormai finito il tempo in cui Apple ha necessità di competere fortemente con il resto dell’offerta del mercato, dato che la sua piattaforma è ora utilizzata in tutto il mondo, al contrario di quanto ovviamente avvenne in prossimità del lancio del 2015.

Resta il fatto che, nonostante tutti gli utenti possano fruire di un solo mese gratis, e sia richiesto un abbonamento di 9,99€ mensili per i successivi, chi ha invece acquistato un dispositivo fra AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, Beats e HomePod mini può invece ottenere sei mesi di prova.

Molti utenti avranno modo di fruire in positivo di questo cambiamento ormai finalizzato dal colosso di Cupertino, che è riuscito forse a trovare il giusto compromesso fra la possibilità di far provare a tutti il suo servizio dedicato allo streaming di musica (e non solo) e premiare gli utenti che hanno acquistato uno dei suoi dispositivi. Fra le altre cose, Apple Music sta diventando via via più versatile, considerando che di recente è stato aggiunto un nuovo piano budget concentrato nello specifico su Siri, Voice, ne abbiamo parlato in questo articolo.