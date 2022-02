Warcraft: nel 2022 un nuovo gioco per smartphone e tablet

Blizzard lavora ad un gioco mobile ambientato nell’universo di Warcraft. L’uscita è attesa nel corso del 2022. Il nuovo gioco, di cui non abbiamo ancora dettagli ufficiali, è stato accennato in occasione dell’uscita dei dati dell’ultima trimestrale di Activision Blizzard.

Nel 2022 Blizzard sta lavorando a nuovi contenuti sostanziosi per il franchise di Warcraft, presto porteremo un gioco mobile completamente inedito di Warcraft nelle mani dei giocatori

si legge in un comunicato stampa pubblicato in queste ore. Tutto qui? Tutto qui. Sappiamo soltanto che si tratta di un gioco per smartphone e tablet, e che è ambientato all’interno dell’universo di Warcraft (come Hearthstone, del resto).

La notizia, sottolinea il magazine The Verge, arriva in concomitanza con la pubblicazione degli ottimi risultati finanziari ottenuti da Call of Duty Mobile: solamente nel 2021 ha generato ricavi per quasi 1 miliardo di dollari.

Nel 2022 dovrebbe uscire anche il nuovo Diablo Immortal, titolo mobile presentato nel 2018 accolto con enorme disapprovazione dai fan della saga. The Verge ha sottolineato la breve distanza tra la presentazione del titolo e la sua presunta uscita. “Forse Blizzard ha imparato la lezione dopo la presentazione estremamente prematura di Overwatch 2”, scrive la rivista. Ma esiste anche l’ipotesi che il nuovo gioco mobile di Warcraft non abbia richiesto un lavoro di sviluppo particolarmente intenso, a differenza di Diablo Immortal. In altre parole: per quel che ne sappiamo potrebbe trattarsi di una semplice collezione di mini-giochi.