Twitter come Reddit: i ‘dislike’ verranno testati a livello globale

Twitter continua a studiare l’implementazione dei ‘downvote‘. Il social da diversi mesi sta conducendo dei test a campione, in questi giorni la fase di testing è stata estesa a livello internazionale. Inizialmente i test riguardavano esclusivamente gli utenti connessi da browser, ma sempre in queste ore Twitter dovrebbe estendere l’esperimento anche ad alcuni utenti iOS e Android.

L’introduzione dei downvote è attesa con estremo interesse da parte della community del social, anche se non mancano alcune (fondate) preoccupazioni. Tanto per iniziare, probabilmente il bilancio tra like e downvote verrà utilizzato dagli algoritmi del social per dare risalto o meno ai post. Il timore è che possano nascere campagne coordinate con lo scopo di colpire avversari politici.

A differenza di quanto avviene su Reddit, Twitter non sembra interessata a mostrare in chiaro il numero di downvote ricevuti dai post. Gli utenti continueranno a vedere soltanto le interazioni positive: like, retweet e risposte.

Twitter nel frattempo ha dichiarato che i risultati della prima fase di testing sono incoraggianti e che sembra che i downvote siano in grado di “migliorare la qualità delle conversazioni su Twitter”. Secondo il magazine The Verge, è probabile che la feature finirà per essere implementata ufficialmente all’interno del social.

We've been testing how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we're expanding the experiment to a global audience, we want to share a little about what we have learned thus far!

👇 https://t.co/wM0CpwRgo6 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 3, 2022

Anche Facebook in passato aveva considerato l’opzione di introdurre i dislike, salvo decidere di abbandonare il progetto proprio per il timore che venissero utilizzati come arma per le molestie online. YouTube, che ha sempre dato agli utenti la possibilità di dare un voto negativo ai video visualizzati, recentemente ha tolto i ‘Non mi piace’ suscitando le ire della sua community.