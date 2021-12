YouTube toglie i ‘Non mi piace’? Poco importa, un’estensione te li mostra comunque

Un'estensione per browser riporta il numero dei Non mi piace su YouTube. Ma rischia comunque di avere vita brevissima.

Volete il ritorno dei ‘Non mi piace’ sotto ai video di YouTube? Un’estensione viene in vostro soccorso. Il titolo è abbastanza eloquente: si chiama ‘Return YouTube Dislike‘ e fa esattamente quello che promette. Almeno per ora. I dati sui dislike vengono presi direttamente dall’Api di YouTube, che li conteggia ancora in chiaro.

L’estensione mostra il numero esatto di ‘Non mi piace’ ricevuti dai video, ed è quindi perfino più trasparente di quanto non fosse YouTube in passato, dato che gli utenti potevano vedere solamente una stima approssimativa dei like /dislike ricevuti dai video caricati dagli altri utenti.

L’estensione è disponibile per Google Chrome, ma può essere installata anche su Firefox, Edge, Opera e Brave. Complessivamente, Return YouTube Dislike è già stato installato da oltre 200.000 utenti in tutto il mondo ed ha più di 3.800 recensioni positive.

Ma c’è comunque una brutta notizia: tra pochissimi giorni YouTube rimuoverà le informazioni sui ‘Non mi piace’ dalla sua Api, di fatto rendendo l’estensione inutilizzabile. Il cambiamento è programmato per il 13 dicembre.

I creatori dell’estensione sostengono di avere “un piano” per aggirare comunque le limitazioni di YouTube. Dopo il 13 dicembre, l’estensione dovrebbe usare una combinazione di dati raccolti da più fonti per fornire comunque una stima dei dislike ricevuti da un video.