Ordina un iPhone 13 Pro Max, riceve del sapone per le mani

Come recentemente riportato sulle pagine di Wccftech, Khaoula Lafhaily, ragazza di 32 anni londinese, ha da poco tentato di acquistare un iPhone 13 Pro Max, scontrandosi con un grosso problema per quel che riguarda la consegna. Al posto del dispositivo in questione infatti, ha ricevuto una bottiglia di sapone da un dollaro, un grosso errore ovviamente, il quale potrebbe a quanto pare essere stato causato da un corriere.

Non si tratta della prima volta in cui si ha a che fare con una situazione del genere, gravissima per molteplici motivi, e che come confermato ha anche ovviamente creato molta preoccupazione nella ragazza, la quale necessitava del dispositivo, ovviamente pagato ben più di una semplice bottiglia di sapone per le mani.

Trovate qui di seguito la descrizione dell’accaduto

Viviamo in un appartamento a primo piano, quindi guardiamo fuori alla finestra quando riceviamo consegne, altrimenti potrebbero sbagliare appartamento. Abbiamo visto il guidatore arrivare davanti casa nostra, fare una foto dall’esterno, e andarsene. Il guidatore ha però detto che ha bussato alla nostra porta e che nessuno era in casa, il che l’ha portato a tornare il giorno dopo – si è trattata di una bugia! Un corriere diverso è arrivato giovedì, mio marito è sceso a prendere il pacco alle 8:50 di mattina, che abbiamo aperto a mezzogiorno circa perché stavo dormendo, ed era una bottiglia di sapone per le mani. Potete immaginare? Ero completamente sotto shock e avevo davvero bisogno del telefono. Di sicuro è stato rubato, è tremendo.

Di sicuro, presto la situazione potrà essere risolta, seppur a quanto pare sia già passata una settimana da quando la vicenda è stata segnalata a Sky Mobile, e al momento non ci sono ancora aggiornamenti relativi all’arrivo di una nuova consegna sostitutiva.