Mozilla chiude la versione di Firefox per la realtà virtuale, ma non è la fine del progetto

Firefox Reality chiude i battenti. Il browser per la realtà virtuale e aumentata di Mozilla verrà rimosso dai principali store, ma si tratta di un addio solamente temporaneo. Mozilla ha spiegato che il progetto verrà affidato ad Igalia, un team di developer esterno che si è dimostrato interessato a continuare l’esperimento.

Quando verrà rilanciato, il browser prenderà il nome di Wolvic. Igalia costruirà il nuovo browser partendo dal codice sorgente di Firefox Reality.

Firefox Reality verrà rimosso dai principali app store per la realtà virtuale – come quello di Meta Quest – nel corso delle prossime settimane. Quanto a Wolvic, il lancio è atteso per la prossima settimana.

si legge in un comunicato firmato dalla fondazione. Igalia ha già contribuito al WebKit di Chromium.

Igalia is pleased to introduce @WolvicXr :

A new browser project with an initial focus of picking up where Firefox Reality leaves offhttps://t.co/TzRx4S9C5l pic.twitter.com/aHqEBBchYc

— Igalia (@igalia) February 3, 2022