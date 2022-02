Microsoft Surface Duo 3 in arrivo? Potrebbe volerci molto tempo

Sembra, stando a Windows Central, che un Microsoft Surface Duo 3 arriverà in futuro, ma che non si tratterà di un'uscita vicina.

Recentemente, un’analisi di Windows Central ha varato la possibilità per Microsoft di rilasciare un nuovo Surface Duo, dispositivo pieghevole che nella sua prima iterazione non ha colpito il cuore dei fan, ma che con la seconda generazione lanciata sul mercato ha avuto modo di farsi apprezzare, e non poco.

Ma cosa ne è quindi dei Microsoft Surface Duo 3? Sembra a quanto pare che il colosso di Redmond continuerà a lavorare sulla serie, e che anzi abbia già pensato al nuovo modello, ma a quanto pare le uscite non saranno poi tanto vicine, e anzi il dispositivo potrebbe essere rilasciato solamente nel corso del 2023, prendendo in considerazione un’opzione ottimista.

Nonostante si tratti di una fonte affidabile, è bene considerare che all’effettivo non abbiamo ricevuto alcun tipo di conferma in tal senso, e che quindi la compagnia potrebbe lanciare nel giro di non molto tempo i portatili stupendo tutti, seppur il tutto risulti difficile. A quanto pare, attualmente Microsoft sta puntando più sul software che sull’hardware, al fine di migliorare notevolmente l’esperienza dei prossimi dispositivi.

In attesa di novità, vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo parlato del porting di Windows 11 su un Surface Duo, lo trovate qui.