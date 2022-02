Windows 11 arriva su Surface Duo: un utente ce l’ha fatta

Microsoft non è riuscita a colpire il segno con i suoi Surface Duo per diversi motivi, uno dei tanti è stato il sistema operativo dei gioiellini, che com’è noto giravano infatti su Android. Parliamo di veri e propri tablet pieghevoli pensati per moltissimi utilizzi, e su cui il colosso di Redmond non ha tra le altre cose ancora gettato in alcun modo la spugna, dato che ha avuto modo di lanciare un secondo modello proprio di recente. Mentre non ci resterà che scoprire se questo riceverà un supporto migliore, un utente è riuscito a portare avanti un’impresa riguardante il primo modello davvero degna di nota.

Nello specifico, come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, si tratta di un vero e proprio porting di Windows 11, ultimo sistema operativo lanciato a ottobre dello scorso anno da parte della compagnia, su un Surface Duo, che incredibilmente è riuscito a reggere il colpo. Nel breve filmato, infatti, vediamo il tablet avviarsi con il nuovo OS all’interno che ha sostituito Android, anche se purtroppo non c’è poi molto altro che viene presentato in quest’occasione.

Still early days so aside from booting and showing stuff on screen that is about it but that’s always satisfying to watch pic.twitter.com/z0iTJFIbyY — Gustave Monce (@gus33000) February 2, 2022

Come confermato infatti, i lavori sono ancora in uno stato primordiale, e il tablet non si trova in una situazione in cui può essere utilizzato come un qualunque computer che presenta all’interno Windows 11. Sarà necessario come spiegato aggiornare i driver per adattarli al nuovo ecosistema, ma con un po’ di lavoro, dopo che almeno il boot è stato eseguito, questo sogno potrebbe diventare realtà, e il sistema operativo potrebbe girare sui Duo grazie al lavoro del modder.

Verrà confermata in futuro la compatibilità con tutti i programmi e le app? Le performance saranno comunque sufficienti per avere modo di usare il dispositivo, al momento non ci è dato saperlo, ma staremo a vedere se l’utente Gustave Monce continuerà il suo lavoro.