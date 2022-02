Fresco XL, la peculiare auto elettrica norvegese con 1.000 km di autonomia

Si chiama Fresco XL ed è un'auto elettrica prodotta in Norvegia. Offre 1.000 Km di autonomia e un design peculiare, il tutto per un prezzo decisamente impegnativo.

La startup norvegese Fresco ha presentato ufficialmente una nuova auto elettrica. Si chiama Fresco XL ed è una monovolume che promette ben 1.000 Km di autonomia con una singola ricarica.

La Norvegia è considerata la capitale mondiale delle auto elettriche, contando che ormai si vendono più EV che auto ibride e endotermiche. Non stupirà allora vedere come stiano emergendo le prime startup intenzionate a produrre veicoli completamente inediti.

Il Fresco XL è un grado di ospitare fino ad un massimo di 8 persone, conducente incluso. Sebbene per il momento l’azienda abbia mostrato un semplice render in 3D, è già possibile preordinare il veicolo. Modello Tesla: si fa tutto online, versando un deposito non vincolante di 1.000 euro. Il prezzo finale? Ben 100.000 euro.

Il veicolo dispone di due motori elettrici, uno per ogni asse, ed è stato sviluppato tenendo a mente le esigenze di un clima gelido come quello norvegese. Non abbiamo informazioni sulle specifiche dell’auto e sul tipo di batterie utilizzate. Non conosciamo nemmeno l’aspetto degli interni del Fresco XL. Insomma, chi deciderà di prenotare l’auto in questa fase, lo farà praticamente a scatola chiusa.

Un veicolo versatile, che all’occorrenza può diventare un piccolo camper, grazie alla possibilità di reclinare completamente tutti i sedili. Il Fresco XL sicuramente è un veicolo atipico con un design… peculiare. O lo si ama o lo si odia, non c’è spazio per grosse vie di mezzo.