Xiaomi 12 mini potrebbe essere in arrivo

I fan del mondo Apple, sono abituati da moltissimo tempo a vedere di continuo delle versioni degli smartphone mini per le serie che vengono lanciate della compagnia. Si parla dei telefoni “peggiori” fra i modelli che compongono la lineup generalmente, visto che questi offrono uno schermo più piccolo rispetto agli altri smartphone, e vengono per questo proposti a meno. C’è da dire però che a volte le dimensioni ridotte possono essere un lato positivo, e che infatti, altre compagnie potrebbero star valutando questo tipo di utilizzo.

Parliamo nello specifico di Xioami, in seguito a un recente leak che ha mostrato in anteprima quello che sembra essere il render dello Xiaomi 12 mini, telefono di cui non abbiamo all’effettivo ancora alcun tipo di conferma ufficiale, e che però sembra possa essere presto svelato da parte del colosso cinese. C’è da dire che il design è ancora molto approssimativo, e sembra ben diverso rispetto a quello degli altri telefoni che hanno composto la serie, ulteriore motivo buono per prendere quanto anticipato con le pinze, fino a che un annuncio ufficiale del colosso non avrà fatto capolino.

Xiaomi 12 Mini First Look 👀 pic.twitter.com/9rW5jSAYSm — Sam (@Shadow_Leak) January 31, 2022

Restano ovviamente da vedere moltissimi dettagli, come la configurazione che il nuovo gioiellino presenterebbe nel caso in cui venisse confermato da parte della compagnia, sperando che lo stesso possa offrire gli stessi Snapdragon 8 Gen 1 visti sugli altri modelli. Restiamo in attesa di scoprire se nel corso delle prossime settimane Xiaomi deciderà di lanciare il device, magari finendo in futuro per portare dei dispositivi mini anche su altre serie.

Al momento, siamo ancora in attesa di poter mettere finalmente mano sulla serie Xiaomi 12 approfondita, visto che purtroppo questa non è ancora stata lanciata in Italia, dato il debutto particolarmente ristretto. Sembra però che l’arrivo in Europa potrebbe non essere così lontano, come approfondito in questo articolo.