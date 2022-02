WhatsApp si prepara alle reazioni, il lancio sembra vicino

Le pagine di WABetaInfo hanno da poco riportato un’interessante novità legata allo sviluppo di WhatsApp, che continua da molto tempo a gonfie vele, visto che Meta si trova molto spesso a portare delle novità in beta o in fase di rilascio finale, lasciando quindi che l’esperienza degli utenti migliori di volta in volta.

Al momento, chi utilizza l’app di messaggistica è in attesa di poter finalmente mettere mano sulle community, funzionalità di cui si parla ormai da tempo, e che pare ormai molto vicina al debutto, ma anche per quel che riguarda le reazioni le anticipazioni non sono mancate nel corso degli ultimi mesi.

Parliamo nello specifico della possibilità di rispondere a dei messaggi in maniera molto veloce attraverso un’emoji presente sulla piattaforma, comunicando quindi il proprio stato in merito a un contenuto senza scrivere alcun messaggio. Il tutto è già presente su molte app di comunicazione, e finalmente si prepara al lancio su WhatsApp, come riportato da WABetaInfo, potete vedere il post qui di seguito.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022

Parliamo di una pagina particolarmente informata per quel che riguarda le novità di WhatsApp, sempre pronta ad anticipare le novità a cui Meta sta lavorando, anche con largo anticipo, e che questa volta è tornata a parlare delle reazioni ai messaggi, mostrando il tutto con foto. A quanto pare, come spiegato, il colosso sta già lavorando a un aggiornamento che possa portare le reazioni sulla beta di WhatsApp, assicurandosi però che – come avviene anche per tutti gli altri contenuti – queste siano protette dalla crittografia end-to-end, al fine di garantire la massima privacy per gli utenti in ogni caso.

Resta ancora da vedere quando finalmente Meta avrà modo di annunciare la funzionalità in questione, che nonostante sembri ormai davvero vicina, è nell’aria da fin troppo tempo, e dopo le varie fasi di test interni sembra ormai pronta per giungere sull’app.