The Flash: Ezra Miller non crede che il film segnerà l’ultima apparizione di Ben Affleck come Batman

Ezra Miller è convinto che The Flash non segnerà l'ultima apparizione di Ben Affleck nei panni di Batman.

Dopo che Ben Affleck ha dichiarato che The Flash sarà il suo ultimo film nel DC Cinematic Universe, che lo porterà a fare la sua ultima apparizione nei panni di Batman, il protagonista del lungometraggio, Ezra Miller, ha smentito questa cosa attraverso una storia su Instagram in cui ha fatto intendere come non creda affatto alle parole di Ben Affleck.

Ecco la storia di Ezra Miller in cui l’attore ha risposto con una risata alle parole di Ben Affleck sulla sua ultima apparizione in The Flash nei panni di Batman.

Mentre queste sono le parole con cui Ben Affleck ha dichiarato che The Flash segnerà la fine della sua esperienza con il cavaliere oscuro:

Si tratta di una bella chiusura della mia esperienza con il personaggio. Posso dire che la mia scena preferita nei panni di Batman è stata realizzata proprio in The Flash, e spero che la mantengano per intero perché è stata grandiosa e molto interessante, un qualcosa di differente ma non incongruente con il personaggio. Magari diranno che non funziona, ma quando l’abbiamo girata è stata davvero divertente, e mi sono detto ‘wow, ora ho capito’.

The Flash uscirà al cinema il 4 novembre 2022.