South Park: in uscita due special per il 2022 su Paramount+

Questo 2022 regalerà altri nuovi contenuti dedicati a South Park, considerando che sono stati ordinati per Paramount+ due special che verranno distribuiti entro quest’anno. L’annuncio è stato fatto durante i Television Critics Association.

I due nuovi special di South Park non avranno una precisa data di distribuzione, perciò non è detto che arriveranno alla fine dell’anno divisi in due parti. Così come hanno riferito alcuni membri di Paramount+:

Teniamo aperte tutte le opzioni, e siamo molto flessibili riguardo al fatto di portare su Paramount+ queste storie, e quest’anno ne usciranno due.

Intanto il 2 febbraio sono usciti i primi sei episodi della nuova stagione di South Park, mentre tutti gli altri arriveranno settimanalmente. South Park proseguirà il suo percorso con altre sei stagioni fino al 2027, e con 14 nuovi film per Paramount+, che faranno toccare al telefilm le trenta stagioni complessive, per una programmazione che arriverà fino al 2027. I termini dell’accordo hanno anche un valore economico molto alto, pari a ben 900 milioni di dollari.

I creatori della storica serie animata, Matt Stone e Trey Parker, hanno dichiarato su South Park 25: