Instagram permetterà di registrare presto dei Reel più lunghi?

Sembra che la piattaforma di Instagram permetterà presto agli utenti di sforare l'attuale durata dei Reel presenti, in quanto questa verrà aumentata.

I Reel di Instagram continuano ad avere successo sulla piattaforma, e sembra il team dietro il social network abbia deciso di aumentare la possibile durata di questi, lasciando che gli utenti possano produrre contenuti di ogni tipo grazie a un maggiore tempo concesso.

Ad anticipare il tutto è il noto leaker e sviluppatore Alessandro Paluzzi, il quale ha spiegato che a quanto pare nel giro di non molto tempo il timer salirà da 60 a 90 secondi, tutto sommato un tempo comunque abbastanza limitato, ma che permetterà maggiore svago per gli utenti, considerando che si tratta della metà in più.

Il leak, seppur non certo, proviene da una fonte molto affidabile, e c’è da dire che questo tipo di processo è già stato avviato da TikTok, che man mano ha permesso agli utenti di sforare sempre di più il timer limite dei propri video, aumentandolo di volta in volta e testando il feedback generale.

Sembra quindi questione di tempo prima che finalmente la compagnia abbia modo di annunciare il cambiamento per questo tipo di video, che ovviamente dovrà essere limitato, dato che il vero senso dietro a questi è la possibilità di fruire di molti contenuti nel giro di pochissimo tempo.