Gambit – Channing Tatum rivela: “Traumatizzato dopo che il film non si è fatto, non guardo più film Marvel”

Channing Tatum doveva interpretare Gambit in un film Marvel mai realizzato per cui ha lavorato per anni, ed a distanza di tempo l’attore ha descritto un po’ di quel progetto, esprimendo tutto il suo rammarico e rivelando che la Fox non voleva il suo coinvolgimento alla regia, oltre al fatto di essere rimasto traumatizzato dopo la cancellazione.

Ecco le parole dell’attore:

Sarebbe stata una commedia supereroistica romantica, eravamo pronti a girare a New Orleans, e quando il progetto tramontò rimasi traumatizzato. Non sono stato più in grado di guardare un film Marvel.

Per il progetto su Gambit dovevano essere coinvolti alla regia Channing Tatum e Reid Carolin. Ecco le parole dell’attore sulla questione:

Lo Studio non voleva che noi ci occupassimo della regia, andava bene chiunque, tranne noi, solo perché non avevamo mai diretto nulla. Volevano un character appariscente, ma io non ero d’accordo, era solo una persona figa. Molti supereroi hanno dei costumi che sono funzionali, Gambit, invece, è un tipo che dice ‘amico questa m**a ha sfilato in passerella a Parigi lo scorso anno’. Lui indossa un certo tipo di cose perché adora la moda.

Lo sviluppo del film su Gambit presso la 20th Century Fox terminò quando la Disney acquisì la casa di produzione. Il produttore Simon Kinberg in quel periodo parlò del fatto che sarebbe stata la Casa di Topolino a valutare la fattibilità del progetto, e fu proprio la Disney a dire che Gambit non sarebbe entrato più in produzione.