Google 1 ora è disponibile anche su iOS: costi e caratteristiche della VPN

Da diverso tempo, anche in Italia, Google offre un piano in abbonamento con diversi GB di storage in Cloud e una VPN. Si chiama Google One ed ora è finalmente disponibile anche per gli utenti iOS: l’app ufficiale può essere scaricata sia su iPhone che su iPad.

La VPN di Google è stata presentata ad ottobre del 2020, quando era ancora un’esclusiva del mercato statunitense. Poi, ad agosto del 2021, è stata portata anche in diversi altri paesi, tra cui l’Italia. Il servizio offre un grado di protezione aggiuntivo durante la navigazione online. Tuttavia, a differenza di altre VPN, Google 1 non consente di simulare la connessione da un altro paese, in modo da far credere ai siti e alle app di essere collegati dall’estero. È comunque possibile nascondere la propria posizione esatta, ad esempio simulando la connessione da un altra città dell’Italia.

Sebbene i più impallinati di privacy potrebbero preferire altri servizi di VPN – perché più completi, o perché più restii a conservare e comunicare i dati a terze parti, autorità incluse -, quello di Google è sicuramente una discreta soluzione per la maggior parte degli utenti casual.

Del resto, Google One non offre solo una VPN. Il pacchetto da 9,99 euro (o 99,99 euro per un anno intero) garantisce all’utente anche 2TB di storage in Cloud. Il piano può anche essere condiviso con cinque membri della famiglia, senza costi aggiuntivi.

Il servizio si attiva e si utilizza direttamente dall’app ufficiale di Google One, che da oggi è presente anche sull’App Store di Apple.