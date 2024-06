Come annunciato tempo fa, da oggi diciamo addio al servizio VPN su Google One.

Correva l’anno 2020 quando la VPN è stata inaugurata come parte integrante di Google One. Una nuova opportunità per gli utenti, i quali avevano la possibilità di usufruire del servizio VPN che inizialmente era incluso nei piani tariffari da 2TB A 9,99 euro al mese.

Nel 2021, è approdata anche in Italia per Android, per giungere su iOS all’inizio del 2022. La VPN di Google One era un servizio opzionale, gli utenti potevano scegliere se inserirla tra i servizi.

Dai cambiamenti che il servizio ha subìto nel corso del tempo e dalle notizie che risalgono a poche settimane fa, si evince che tale servizio non ha riscosso un grande successo tra chi lo utilizzava. Sono trascorsi circa due mesi da quando si è vociferata l’eventualità di uno stop operativo della VPN. Ciò per stessa dichiarazione dell’azienda, che ha fatto ben intendere che tale servizio non era stato ben compreso o magari apprezzato dagli utenti. Lo scorso mese è stata comunicata la data, e da oggi, 20 giugno 2024, non esiste più il servizio operativo VPN di Google One.

Cosa succede adesso su Pixel 7 e Pixel 7 PRO

Google ha diffuso una comunicazione nella quale precisa che il servizio rimare attivo su Pixel 7 e Pixel 7 PRO, per essere poi sostituito dalla VPN già presente su PIXEL 8 e Pixel 8 PRO. L’azienda ha specificato la differenza rispetto al passato, in quanto negli ultimi modelli Pixel la VPN si trova integrata nel servizio Google One.

Riassumendo, la decisione che riguarda l’ultima novità odierna non incide minimamente su Pixel 7, serie 8 e Fold. Un accenno innovativo c’era stato lo scorso anno, quando la VPN era stata inclusa in tutti i piani Google One, anche per quello base con i 100 GB in cloud di archiviazione con 1,99 euro al mese. Un’avvisaglia che già lasciava intendere il fallimento di un servizio che non è riuscito a conquistare gli utenti.