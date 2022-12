Pixel 7 e Pixel 7 Pro: la VPN di Google offerta gratuitamente, per sempre, a tutti i proprietari

Google vizia ancora una volta i possessori di smartphone Pixel, in genere i primi a ricevere gli ultimi aggiornamenti per Android.

Con il Feature Drop di oggi, i proprietari degli smartphone Pixel di ultima generazione ricevono l’accesso alla VPN di Google gratuitamente. Non si tratta di un periodo di prova, ma di un accesso garantito per sempre alla feature.

Google offre la sua VPN come perk dell’abbonamento Google One, cioè il suo servizio di cloud storage a pagamento. I proprietari di smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro riceveranno la VPN senza doversi per forza abbonare al servizio. Si tratta di una mossa di marketing estremamente aggressiva che va chiaramente a viziare ancora una volta i possessori di smartphone targati Google, in genere i primi a ricevere gli ultimi aggiornamenti per Android (oltre che beneficiari di tutta una serie di feature esclusive).

Tra le altre cose, il Feature Drop di dicembre include anche Clear Calling, un filtro che migliora via software la qualità in entrata e in uscita delle telefonate, riducendo il brusio di sottofondo e rendendo più chiara e comprensibile la voce.

Poi c’è Speaker Label, un’IA che è in grado di identificare le diverse voci delle persone quando si usa il registratore di Google. In pratica, la registrazione avrà dei ‘marker’, degli indicatori di colori diversi, in grado di specificare quando una precisa persona sta parlando durante la registrazione.

Il Feature Drop di dicembre introduce anche un hub unificato per tutte le funzioni e opzioni che riguardano la sicurezza e la privacy.