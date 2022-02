FIFA 22: Mason Greenwood è stato rimosso dal gioco dopo le accuse di violenza

Il giocatore del Manchester United, Mason Greenwood, è stato rimosso da FIFA 22 dopo le accuse, arrivate negli ultimi giorni, da parte della fidanzata, che ha mostrato foto e filmati che testimonierebbero le violenze commesse dal calciatore. Subito dopo queste accuse Greenwood è stato incarcerato, ed il Manchester United lo ha sospeso.

Dopo questi eventi la EA ha deciso di rimuovere Mason Greenwood da FIFA 22, sospendendo la sua card anche da FIFA Ultimate Team, anche se i giocatori che già possiedono la card di Greenwood potranno continuare ad utilizzarla.

La stessa EA Sports ha dichiarato attraverso un portavoce:

Mason Greenwood è stato rimosso da FIFA 22, ed è sospeso dal FIFA Ultimate Team e dall’Ultimate Draft.

In precedenza il Manchester United aveva fatto sapere:

Ribadiamo come siamo contro le violenze di qualsiasi tipo. E, come comunicato in precedenza, Mason Greenwood non si allenerà o giocherà con la squadra fino a nuovi sviluppi della situazione.

Altri videogiochi non hanno ancora preso la stessa posizione adottata da FIFA 22, ad esempio Football Manager 2022 ha ancora tenuto attivo Mason Greenwood, e non ha deciso come comportarsi sulla questione.

