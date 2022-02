Criminal Minds: il revival è ancora in lavorazione per Paramount+

Dopo che Criminal Minds si è concluso su CBS nel 2020, ma poco dopo è arrivato l’annuncio dello sviluppo di una serie revival per la piattaforma streaming Paramount+. Dopo un periodo con pochissimi aggiornamenti, la star della serie Paget Brewster aveva dichiarato che la produzione era arrivata ad un punto morto, ma durante il TCA ci sono state delle novità.

Tanya Gills di Paramount+ ha detto sul revival di Criminal Minds:

Stiamo ancora lavorando al progetto, presto vi aggiorneremo, ma lo show è ancora in cantiere e più che in vita.

Criminal Minds è andato in onda per ben quindici stagioni e 234 episodi, dal 2005 al 2020, diventando uno dei serial crime più amati e generando due spin-off (non altrettanto di successo). Il revival, nelle intenzioni, dovrebbe fungere da sequel riportando in auge alcuni personaggi storici ma presentando al contempo una nuova squadra, con la speranza di portare avanti una nuova serie.

In questi giorni di TCA sono stati rivelati diversi nuovi progetti di Paramount+, compresa la lavorazione di una nuova serie TV dedicata all’universo di Star Trek, che sarà intitolata Star Trek: Starfleet Academy.

In Italia Criminal Minds è attualmente disponibile su Disney+.

