Star Trek: Starfleet Academy – In lavorazione la serie TV per Paramount+

Deadline ha riportato che Paramount+ sta lavorando ad una serie TV del franchise di Star Trek intitolata Star Trek: Starfleet Academy. A lavorare sulla produzione saranno i CBS Studios ed i Secret Hideout di Alex Kurtzman per ViacomCBS.

Al centro della serie TV Star Trek: Starfleet Academy, che porta lo stesso nome di un videogioco degli anni Novanta, ci sarà il college di cadetti da cui usciranno fuori i futuri capitani della Federazione dei Pianeti Uniti. Gaia Violo, co-creatrice di Absentia, sarà coinvolta nel progetto.

Sembra che la produzione dovrebbe iniziare il prima possibile per permettere il lancio della serie TV l’anno prossimo. Il nuovo progetto legato al franchise di Star Trek si mantiene sulla rotta di ciò che aveva promesso Alex Kurtzman qualche tempo fa, dichiarando che l’universo di Star Trek si sarebbe continuato ad espandere negli anni.

Ed in effetti, tanto per citarne qualcuna negli ultimi anni sono state lanciate serie come Star Trek: Picard, Star Trek: Discovery, e serie animate come Lower Decks. Lo stesso Kurtzman ha detto: