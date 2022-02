AirPods Max: Gucci lancia una custodia che costa quasi due volte tanto

In cerca di una custodia per le vostre AirPods Max? Di sicuro la soluzione di Gucci sa farsi notare, ma potrebbe non essere la soluzione più economica.

Gli utenti che decidono di acquistare le cuffie di AirPods Max, puntando tutto sulla qualità audio che queste offrono e optando per un prodotto alquanto premium realizzato dal colosso di Cupertino, possono già contare sulla custodia smart fornita dalla compagnia, ma delle personalizzazioni potrebbero interessare alcuni. Di sicuro questo è stato quanto immaginato in casa Gucci, visto che il brand di moda ha da poco svelato una nuova custodia impossibile da non notare in mano a qualunque utente.

Come sempre, abbiamo a che fare con prodotti firmati e alquanto appariscenti, i quali si presentano però con una targhetta del prezzo tutt’altro che indifferente, dato che la novità di Gucci si presenta per 980$, la quale ha un costo di quasi due volte le cuffie al momento. Si parla di un’esclusiva del negozio online che punta a portare insieme un effetto “vintage e contemporaneo” attraverso gli elementi inseriti, con un contrasto fra passato e presente dell’accessorio noto come Hodiernum.

Parlando della custodia, Gucci ha confermato la presenza di materiali sostenibili nella realizzazione, come anche il fatto che le cuffie sono ovviamente al sicuro all’interno della custodia, oltre che più facili da portare in giro rispetto ad altre soluzioni. Ovviamente, potrebbe non trattarsi di un prodotto adatto a molti utenti, dato che la compagnia si occupa principalmente di soddisfare chi è pronto a investire grandi cifre per accaparrarsi un gioiellino del brand di moda, ma un supporto di questo tipo per il prodotto Apple potrà di sicuro interessare alcuni utenti.

Potete ammirare la custodia per le AirPods Max di Apple al seguente link, visto che come accennato si tratta di un’esclusiva del negozio online, e per fortuna risulta ancora disponibile e pronto ad accontentare tutti gli utenti che si innamoreranno del design scelto dal colosso della moda.