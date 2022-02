Windows 11: un nuovo update migliore le performance degli SSD

Windows 11 si è presentato al lancio in ottimo stato, specialmente se lo si paragona a ulteriori tipi di uscite per il mondo dei sistemi operativi, ma c’è da dire che ovviamente problemi e limitazioni non sono di certo mancati. Mentre il colosso di Redmond si adopera al fine di sistemare il tutto e aggiungere nuove funzionalità, fra annunciate e piacevoli sorprese, questo migliora a vista d’occhio.

Come riportato sulle pagine di Digital Trends infatti, un problema non permetteva agli SSD di funzionare alla loro massima velocità, tuttavia, un aggiornamento con nome in codice KB5008353 pare aver sistemato il problema una volta per tutte, evitando il conflitto che non permetteva di abilitare l’USN.

Su Reddit è stato da poco mostrato che in alcuni casi le velocità di scrittura arrivano ad aumentare fino a tre volte tanto con il nuovo aggiornamento, mentre c’è chi parla anche di velocità di accensioni decisamente migliorate rispetto a quando Windows 10 risultava maggiormente veloce.

Mentre il colosso lavora a piacevoli novità, come il supporto alle Emoji 3D, approfondite qui, è di sicuro essenziale che anche aggiornamenti di questo tipo vengano trattati dal team che sviluppa il nuovo OS, e per fortuna delle piacevoli novità in tal senso continuano ad arrivare.