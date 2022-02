Windows 11: Microsoft continua a lavorare alle Emoji 3D

Come da poco spiegato sulle pagine di The Verge, Microsoft non ha abbandonato le tanto chiacchierate Emoji 3D di Windows 11, e anzi continua a lavorarci.

Si è parlato nel corso degli ultimi mesi delle Emoji 3D di Microsoft, inizialmente promesse da parte del colosso di Redmond per Windows 11, ma in seguito accantonate per qualche motivo, il quale sembrava riguarda una sorta di incompatibilità con il sistema. Mentre il progetto sembrava messo in stallo, è però emerso che all’effettivo l’azienda sta continuando a lavorare alle Emoji in questione.

Nando Costa, designer di Microsoft, ha infatti da poco risposto sulla piattaforma di Twitter che i lavori non si sono fermati, e che di conseguenza gli utenti che non vedono l’ora di avere a che fare con le Emoji 3D verranno presto accontentati. Come sottolineato dall’impiegato stesso però, per il momento non ci sono date note per il debutto delle suddette immagini sulla piattaforma.

Sapere che la compagnia sta comunque lavorando per mantenere la propria promessa farà di sicuro piacere agli utenti che non vedono l’ora di avere a che fare con la funzionalità in questione, ma non ci resterà che vedere quando finalmente il tutto verrà rilasciato.

Ulteriori aggiornamenti importanti di Windows 11 riguardano invece il supporto alle app Android, sempre più vicino, come approfondito in questo articolo.