Windows 11: l’aggiornamento per il supporto alle app Android si avvicina

Si parla ormai da tempo del supporto di Windows 11 per le app Android, visto che il sistema operativo è stato presentato includendo anche questa possibilità fin dal principio, prima che la stessa venisse purtroppo rinviata da parte del colosso di Redmond. Panos Panay, Chief Product Officer di Windows, ha però annunciato che l’aggiornamento potrebbe arrivare prima del previsto, dato che si parlava di circa metà anno, ma lo sviluppo sta procedendo a gonfie vele e rispettando ampiamente i tempi preannunciati.

Ciò significa che al momento non abbiamo ancora alcun tipo di data d’uscita per l’update in questione, e anzi, considerando l’ottimismo di Panay, è possibile che questo ci metta diverso tempo ad arrivare, prima che il colosso abbia modo di rifinirlo al meglio e renderlo disponibile per il pubblico, magari per i mesi di aprile o maggio. C’è da dire che al momento anche il canale insider permette di provare il tutto grazie al supporto ormai disponibile, ma che al momento questo non sembra ancora ritenuto da parte della compagnia sufficientemente affinato per rilasciare il tutto a ogni utente, che arriverà invece a febbraio come preview.

Già al momento, non si tratta dell’unica compagnia al lavoro su questo tipo di funzionalità, con Google che ha infatti confermato la propria intenzione di portare i giochi mobile anche su Windows, seppur al momento i primi test non siano ancora relativi al territorio italiano. Abbiamo approfondito la questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.

Fra le ulteriori funzionalità che verranno aggiunte nel nuovo aggiornamento, troviamo il ritorno del meteo come widget per la barra degli strumenti, come anche degli importanti miglioramenti all’app Media Player e al Notepad, i quali erano già stati confermati tempo a dietro da parte della compagnia, pronta ad rendere ogni software più affine alle novità di Windows 11.