Google porta alcuni giochi Android su PC, ma non ancora in Italia

Un nuovo piano di Google è quello di portare su PC dei titoli arrivati originariamente su Android, seppur i testi non siano ancora iniziati in Italia.

Google ha confermato ufficialmente, rilasciando anche un trailer che potete vedere qui di seguito, la propria intenzione di voler portare dei giochi Android su PC. Si parla nello specifico della possibilità per gli sviluppatori di accedere a un bacino di utenza ancora più grande, e per gli utenti di mettere mano su titoli che amano giocare su alcune piattaforme anche su dei PC, il che risulta in alcuni casi particolarmente comodo.

Per il momento, purtroppo, il tutto è ancora in fase di test, infatti partito a Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan, con giochi del calibro di Mobile Legends, Summoners War, State of Survival e Three Kingdoms Tactics. All’effettivo, i titoli in questione risultano ora giocabili su PC, nonostante le loro radici mobile, ed è solo questione di tempo prima che il programma si ampli, e che ulteriori giochi vengano ufficialmente supportati.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Arjun Dayal, group product manager di Google Play Games:

I giocatori possono facilmente consultare, scaricare e giocare i loro giochi mobile preferiti su PC, mentre ottengono vantaggi dalla presenza di schermi più grandi e input con mouse e tastiera. Il tutto funziona con il profilo di Google Play Games, e non ci sarà più perdita di progressi e achievement quando si passa da una piattaforma all’altra.

C’è da dire che, anche non considerando la nuova iniziativa di Google, sappiamo da tempo che il futuro dei giochi mobile su PC è particolarmente roseo. Microsoft ha infatti confermato da tempo, in collaborazione con Amazon, la possibilità di installare nativamente giochi e app direttamente su Windows grazie all’Appstore del colosso dell’e-commerce. C’è purtroppo da dire che al momento la funzionalità è stata rinviata a data da destinarsi, e che il tutto non risulta ancora possibile, se non con qualche soluzione non ufficiale.