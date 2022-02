“Starlink non copre i danni provocati dai dinosauri”

Gli utenti di Reddit hanno scoperto che il ‘bugiardino‘ del ricevitore parabolico di Starlink contiene un simpatico easter egg. Starlink è il servizio di internet via satellite di SpaceX ed offre connessioni ad alte prestazioni e bassa latenza anche nelle aree sprovviste dalle infrastrutture di rete tradizionali.

La garanzia del ricevitore – che per la cronaca costa 400 dollari – non copre proprio, proprio, tutti i danni, diciamo. Sono esclusi i problemi causati da eventi ‘catastrofici’: dalle alluvioni ai terremoti, passando per uragani, meteoriti e… dinosauri. Quindi sì, nel caso in cui i dinosauri ritornassero per reclamare il dominio sulla Terra, sappiate che Starlink se ne lava le mani. Ma siamo sicuri che i danni provocati al ricevitore satellitare sarebbero l’ultimo dei vostri problemi.

Non è la prima boutade contenuta nelle condizioni d’uso dei servizi offerti da Starlink: una precedente versione del testo menzionava eventuali contenziosi legali nati sul suolo di Marte. “Le leggi della Terra non valgono su Marte, eventuali controversie verranno risolte attraverso principi di autogoverno decisi dopo lo stanziamento sul pianeta”, recitava il testo.

Nel frattempo, nell’anno domini 2022 le parabole di Starlink non se la vedono con i dinosauri ma con un’altra temibile minaccia: i gattini.