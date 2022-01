Starlink ha un piccolo e adorabile problema con i gatti

Le antenne di Starlink, il servizio di internet satellitare di SpaceX, hanno un ‘problema’ con i gatti. “Starlink funziona alla grande, finché i gatti del quartiere non scoprono che la parabola emette un confortevole tepore durante i giorni più freddi”, ha scritto un utente di Twitter, allegando una foto con ben cinque gatti appollaiati sull’antenna. Foto che ovviamente è diventata molto virale.

Le antenne di Starlink, scrive Gizmodo, hanno una modalità anti-neve che si attiva automaticamente quando la temperatura è troppo bassa. La parabola satellitare si auto-riscalda, in modo da evitare che la neve possa ostruirne il segnale – o, peggio, che si formi del ghiaccio che potrebbe rovinarla irrimediabilmente. È proprio il tepore creato da questo sistema ad attrarre gli animali, che vedono nella parabola una cuccia incredibilmente comoda.

L’utente ha spiegato che la presenza dei gatti è effettivamente in grado di disturbare il segnale della parabola – ad esempio creando delle micro-interruzioni della connessione, oppure rallentando la velocità di download. A questo si aggiunge un altro problema: parliamo di un hardware che costa 499€ e sì, ovviamente il sali e scendi degli animali rischia di creare danni permanenti. L’unica soluzione è installare la parabola in un posto difficilmente accessibile.

I numeri di Starlink

Starlink funziona grazie ai satelliti mandati in orbita da SpaceX. La costellazione di Starlink può già contare su oltre 1.600 satelliti, mentre nel 2021 il servizio ha già superato la soglia dei 100.000 abbonati — ma la lista d’attesa dei potenziali clienti conta già mezzo milione di persone e aziende.

È solo l’inizio: l’obiettivo è di arrivare ad avere almeno 42.000 satelliti attivi. Un’ambizione che non piace a più di qualcuno, ad esempio il N.1 dell’ESA – l’agenzia spaziale europea – si è detto molto preoccupato del rischio di saturare l’orbita bassa, con il rischio di compromettere la sicurezza delle future missioni nello Spazio.

Le prestazioni di Starlink possono variare significativamente a seconda dell’ambiente (ad esempio andranno male nei quartieri delle grandi città con molti edifici alti) e dalla densità di utenti presenti in una determinata regione (meno utenti attivi si hanno in proporzione al numero di satelliti attivi, maggiore sarà la qualità del servizio). A febbraio un abbonato al servizio aveva condiviso un test di connessione con una velocità di download pari a 404,36 Mpbs, mentre in Germania altri utenti avevano superato i 600 Mbps. Si tratta, comunque, di casi molto eccezionali: la mediana delle prestazioni di tutti gli abbonati è di 127.46 Mbps in download e 16.73 Mbps in upload.

Sebbene i tempi d’attesa potrebbero essere particolarmente lunghi, è già possibile prenotare il servizio anche in Italia a fronte del pagamento di un deposito rimborsabile di 99 euro. Il costo? 99 euro al mese, a cui vanno aggiunti 499 euro per hardware e installazione.