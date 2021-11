Starlink: velocità di download alle stelle negli ultimi test condivisi dagli utenti

Starlink continua a sorprendere: le performance stanno migliorando di mese in mese. Ne è la prova un test di connessione condiviso da un utente residente in Regno Unito: velocità di download a 404,36 Mpbs, in netto miglioramento rispetto ad alcuni precedenti test condivisi da altri abbonati.

Nello stesso test la connessione offerta dai satelliti di Starlink è stata in grado di toccare i 18,6 Mbps in upload, con una latenza di 27 ms. Anche in questo caso ci troviamo davanti a performance nettamente superiori a quelle offerte dagli altri servizi di internet via satellite.

Ma dalla Germania ci arrivano risultati ancora più incoraggianti: a luglio un abbonato tedesco era riuscito a raggiungere i 649 Mbps, mentre un altro utente aveva pubblicato un altro test delle performance con velocità di download di 560 Mbps.

Casi eccezionali? Certo. La media di velocità di connessione offerta da Starlink in Unione Europea è di 176 Mbps, mentre negli USA gli utenti navigano in media a 140 Mbps.

Un gap, spiega WCCF Tech, che può essere determinato da diversi fattori: ad esempio dal numero di abbonati connessi in una specifica area geografica. Più utenti si connettono, peggiore sarà la velocità di connessione, a seconda del numero di satelliti operativi nella regione.

Da qui l’esigenza di completare la costellazione di satelliti. Ad oggi SpaceX ne ha già mandati in orbita più di 1.800. L’obiettivo finale è di arrivare ad oltre 42.000 satelliti nel corso degli anni.