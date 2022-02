MP600 PRO LPX: Corsair lancia nuovi SSD per PS5

Sin da quando PS5 è stata lanciata, diverse compagnie hanno fatto il possibile al fine di adoperarsi per rilasciare dei prodotti che potessero reggere il colpo con la console per quel che riguarda il campo dell’archiviazione. La memoria interna dell’ammiraglia Sony è particolarmente scattante, e anche se in seguito è stato reso possibile sfruttare la porta M2 per ampliarla, è necessario comprare degli SSD con dissipatore o montarne uno manualmente al fine di evitare problemi.

In merito a ciò, Corsair ha pensato alla realizzazione degli SSD MP600 PRO LPX, i quali si presentano già con un dissipatore testato nello specifico per l’ecosistema di PlayStation 5, i quali si presentano accanto a un Drive con velocità davvero di urlo.

Si parla infatti nello specifico di velocità di lettura che vanno fino a 7,100MB/s, con la scrittura invece che si aggira fino ai 6,800MB/s. Un importante dettaglio è anche la possibilità per gli utenti di scegliere il modello che si adatta maggiormente alle loro esigenze, con tagli di memoria che vanno fino a 4 TB.

Nel caso in cui questo faccia al caso vostro, o vogliate scoprire di più in merito al gioiellino, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata, la trovate qui di seguito.

Compralo su Amazon.it