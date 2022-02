Morning: Benedict Cumberbatch e Laura Dern protagonisti del film sci-fi

Benedict Cumberbatch e Laura Dern saranno i protagonisti del film fantascientifico intitolato Morning, che racconta un mondo in cui le persone non dormono più.

Due popolari interpreti di film blockbuster si ritroveranno insieme per uno sci-fi intitolato Morning: stiamo parlando di Benedict Cumberbatch e di Laura Dern. Il lungometraggio avrà tra i protagonisti anche Noah Jupe, e ci sarà Justin Kurzel alla regia, con la sceneggiatura di Sam Steiner.

Il film sci-fi Morning è ambientato in un mondo privo di notte, ed in cui ci sono farmaci che rendono inutili le ore di sonno e permettono di vivere tutte e 24 ore le ore della giornata. Laura Dern sarà Cathy, una rappresentante del mondo che non dorme che, assieme al figlio Danny (Jupe), deve cercare di rimettere in sesto la propria vita dopo la morte del marito Frank (Cumberbatch). Ma il mondo stesso che Cathy ha cercato di costruire le si ritorcerà contro, e tutto ciò mentre Danny si confronterà con il mondo sovversivo dei sognatori.

Il produttore Adam Ackland ha dichiarato sul progetto: