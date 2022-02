Moon Knight: nuovi dettagli sul costume nelle nuove immagini promozionali

Moon Knight, prossima serie tv Marvel Studios per Disney+, sta attirando attenzioni e interesse anche per il suo approccio al personaggio, che sembra prenderà gli aspetti più “mistici” del personaggio, per renderlo qualcosa di più di un semplice vigilante mascherato con crisi d’identità. Nuove immagini promozionali, difatti, sembrano far puntare anch’esse in questa direzione.

Marvel Studios’ Moon Knight 🌙🌙

Come abbiamo visto anche nel trailer, il costume si modella addosso all'(anti)eroe e ricorda nella sua composizione il bendaggio di una mummia (del resto i poteri derivano da forze mistiche dell’antico Egitto!) e nel nuovo scatto intero vediamo come il mantello formi una falce di luna, caratteristica del personaggio. Sarà un costume “senziente” come il mantello di Doctor Strange?

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

