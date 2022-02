L’Ascesa dei Ricordi: trailer e foto del film National Geographic su Disney+

Disney+ ha annunciato che L’Ascesa dei Ricordi, diretto dal regista Max Lowe e prodotto da Chris Murphy, insieme ai pluripremiati produttori Simon Chinn e Jonathan Chinn di Lightbox, arriverà in anteprima su Disney+ il 4 febbraio 2022: ecco le foto e il trailer.

L’Ascesa dei Ricordi, di National Geographic Documentary Films, è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival del 2021 e ha vinto il premio come Best Feature Film al BANFF. Definito un “regalo cinematografico” da RogerEbert.com, questo film racconta l’intenso viaggio personale della famiglia Lowe-Ankers attraverso l’amore e la perdita, con il figlio maggiore, Max, dietro la cinepresa.

Il 5 ottobre 1999, Alex viene tragicamente travolto da una valanga mortale, insieme al cameraman e compagno di scalate David Bridges, sulle pendici della montagna tibetana Shishapangma. Sopravvive miracolosamente alla valanga il migliore amico e compagno di cordata di Alex, il famoso alpinista Conrad Anker. Dopo la tragedia, Anker e la vedova di Alex, Jennifer, si innamorano, si sposano, e Anker aiuta Jennifer a crescere i tre figli di Alex.

Nel 2016, 17 anni dopo la loro morte, i corpi di Lowe e Bridges vengono ritrovati e la famiglia di Lowe si reca sulle remote montagne dell’Himalaya per recuperare i loro resti. Nel potente e commovente L’Ascesa dei Ricordi, il regista Max Lowe ripercorre i sentimenti a lungo sepolti che questa scoperta ha riportato alla luce in lui e nei suoi familiari. Intrecciando filmati d’archivio delle avvincenti avventure di Alex, video amatoriali e interviste emozionanti con Jennifer, Sam, Isaac e Conrad, Lowe sfida le vecchie tradizioni familiari e mette in discussione le sue stesse convinzioni, dando vita a un profondo esame sulla paternità, l’amore, la perdita e la resilienza nel mondo dell’alpinismo professionale.

Ho messo tutto me stesso ne L’Ascesa dei Ricordi. Un film davvero unico nella mia carriera. Descrive nel dettaglio la vulnerabilità della mia famiglia che apre il suo cuore sul nostro dramma condiviso, la redenzione e l’amore. Non potrei essere più onorato ed entusiasta di condividere la nostra storia con il mondo su una delle più grandi piattaforme, con il lancio su Disney+.

afferma il regista Max Lowe.

