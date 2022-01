Xiaomi, il CEO Lei Jun fa un passo indietro: si occuperà solo di auto elettriche

Lei Jun non è più il CEO di Xiaomi, ora si occuperà in prima persona della prima auto elettrica dell'azienda. «La mia carriera in Xiaomi non è conclusa».

Il CEO di Xiaomi fa un passo indietro: Lei Jun non sarà più l’amministratore delegato del colosso cinese, continuerà a servire l’azienda come N.1 della divisione automotive. La notizia è passata in sordina: Xiaomi non ha annunciato il cambiamento con un comunicato ufficiale. Il cambio di leadership è stato riportato in queste ore da alcune fonti cinesi ed è poi stato confermato dal diretto interessato.

«Il Gruppo Xiaomi oggi include una vasta lista di band molto eterogenei tra di loro, cambi di questo tipo sono normali e frequenti», ha detto Lei Jun, confermando che la sua carriera all’interno di Xiaomi non è conclusa, ma che semplicemente si occuperà di un progetto diverso — ossia l’ingresso del brand nell’industria delle automobili.

Sotto la guida di Jun, Xiaomi è diventato uno dei più importanti ed influenti brand del mercato degli smartphone. Oggi Xiaomi è il terzo produttore a livello globale. «Xiaomi è un colosso, la divisione Elctronics è soltanto un piccolo tassello», ha aggiunto, sottolineando che le sue dimissioni dal ruolo di CEO non dovrebbero avere un grosso impatto sugli equilibri della multinazionale.

Un anno fa, quando Xiaomi aveva annunciato le sue ambizioni sul fronte delle auto elettriche, Lei Jun aveva spiegato che si sarebbe occupato in prima persona del nuovo progetto e che sarebbe stato «l’ultimo grande traguardo della sua carriera».