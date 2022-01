Jurassic Park – I film della saga continueranno anche dopo Jurassic World: Dominion

31—Gen—2022 / 10:58 AM

Jurassic Park non lascia, ma raddoppia: queste in sintesi sono le parole del produttore della trilogia di Jurassic World, Frank Marshall, che in una recente intervista ha parlato del fatto che, anche dopo Jurassic World: Dominion, la saga giurassica proseguirà al cinema.

Qui sotto trovate le parole con cui Frank Marshall ha parlato del proseguimento della saga di Jurassic Park, anche dopo Jurassic World: Dominion:

Credo che Dominion concluderà questa trilogia, ma non intendiamo stare fermi con le mani in mano. Stiamo già pianificando il futuro. Abbiamo su Netflix la fantastica serie Camp Cretaceous, ma ovviamente vogliamo anche realizzare film di qualità con un bel storytelling, e con grandi registi e sceneggiatori. Vogliamo ancora fare molto nel mondo giurassico.

Intanto, per quanto riguarda Jurassic World: Dominion, nel film, oltre a Bryce Dallas Howard ed a Chris Pratt, saranno presenti anche i protagonisti della prima trilogia, Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neil. Il regista Colin Trevorrow ha rilanciato il franchise di Jurassic World nel 2015 con grande successo, ed era tornato a guidare il finale della trilogia quasi due anni fa. Anche se i fan erano divisi su Jurassic World: Fallen Kingdom, c’è molta eccitazione per il nuovo film. Jurassic World: Dominion arriverà nelle sale cinematografiche il 9 giugno 2022.