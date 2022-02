Disincanto 4: trailer dei nuovi episodi in arrivo il 9 febbraio su Netflix

Le disavventure della regina che non conosce mezze misure Bean, del suo vivace compagno Elfo e del demone personale Luci tornano con Disincanto 4, quarta parte della serie comedy-fantasy di Matt Groening.

Le misteriose origini di Dreamland e le implicazioni per il suo futuro si fanno via via più chiare, mentre il trio e re Zøg intraprendono viaggi alla scoperta di sé che si riveleranno cruciali per il destino del regno. Separati alla fine della terza parte, i nostri eroi cercando di ricongiungersi in questa serie di dieci episodi che li porterà nei luoghi più impensabili, dalle profondità dell’Inferno alle nuvole del Paradiso, passando per la Terra degli Orchi, Steamland, mari, monasteri e manicomi, fino alla Foresta Incantata e Dreamscape. Un percorso che svelerà ai fan nuovi segreti dei personaggi e della loro storia.

La versione originale si avvale delle voci di Abbi Jacobson (“Bean”), Eric Andre (“Luci”) e Nat Faxon (“Elfo”), oltre a quelle di John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Rich Fulcher, Noel Fielding, Richard Ayoade e Lucy Montgomery.

