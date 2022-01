Di nuovo 15 anni: trailer e foto della teen series Netflix brasiliana

Di nuovo 15 anni (De Volta aos 15) è una serie ironica e avvincente che segue il viaggio di scoperta interiore e crescita di Anita, protagonista che si vede catapultata nuovamente all’adolescenza, ma mantenendo la consapevolezza dei sopraggiunti trent’anni. Della serie, in arrivo il 25 febbraio, vi mostriamo oggi trailer e foto ufficiali.

Interpretata da Maisa, la quindicenne protagonista ha grandi aspettative per il futuro: vuole lasciare il paesino di Imperatriz, scoprire mete lontane e conoscere persone nuove. Ma la sua vita da trentenne è tutta un’altra storia. Dopo una serie di sfortunati eventi, Anita finisce per rifugiarsi nella camera della sua infanzia e… come per magia, è catapultata al primo giorno di liceo: la sua mente da trentenne finisce nel corpo da quindicenne!

