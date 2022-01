Google Drive potrebbe presto limitare i backup di WhatsApp

Sino a oggi, i backup di WhatsApp non hanno avuto alcuna rilevanza nel totale di Google Drive, il quale infatti si limitava a contare tutti gli altri dati archiviati degli utenti, ma pare che la situazione potrebbe presto cambiare.

Le pagine di WABetaInfo avevano già sottolineato tempo a dietro che il fatto che WhatsApp permettesse di scegliere cosa salvare nel cloud, nonostante questo avesse spazio illimitato, era di sicuro un segnale negativo.

Ulteriori conferme del codice hanno fatto emergere che a quanto pare il colosso della ricerca sta pianificando un abbonamento specifico per la piattaforma di WhatsApp, il quale dovrebbe permettere agli utenti che esauriranno il proprio spazio gratuito di continuare a tenere conservati nei server della compagnia i loro dati. Ovviamente, sarà comunque possibile continuare ad archiviare solamente alcuni dati nel backup, e c’è da dire che non ci sono ancora informazioni precise al riguardo.

La conferma nel codice dell’app non ha infatti ancora fornito alcun tipo di ufficialità, e non sappiamo infatti quando un cambiamento di questo tipo potrebbe essere applicato, come quali abbonamenti Google possa aver immaginato per la piattaforma di messaggistica, fornendo infatti solo un quantitativo limitato di dati come spazio gratuito.