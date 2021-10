WhatsApp permetterà di escludere dei dati dai backup?

In seguito all’arrivo dei backup crittografati per WhatsApp, di cui vi abbiamo parlato recentemente in un nostro approfondimento dedicato, si parla di un nuovo update della beta legato proprio ai salvataggi dell’app di messaggistica. Parliamo della build 2.21.21.7, che come riportato sulle pagine di WABetaInfo, sempre pronte a fornirci novità in merito alle nuove feature dell’applicazione, dovrebbe permettere di contenere il peso dei backup che il software effettua.

Nello specifico, come mostrato nei primi screenshot della versione di prova, pare che WhatsApp permetterà di scegliere i tipi di dati da conservare quando si svolge il processo, permettendo quindi – ad esempio – di non includere i video, o i vocali. Per molti la novità potrebbe non risultare particolarmente sensata, visto che all’effettivo Google offre spazio illimitato per quel che riguarda i backup dell’applicazione, ma stando a un recente rumor sembra che la situazione avrà presto modo di cambiare.

Nello specifico, è emerso che Google potrebbe decidere fra non molto tempo di limitare lo spazio per gli utenti, offrendo un piano limitato per chi non sottoscrive un abbonamento. Questo dovrebbe permettere l’archiviazione di dati fino a 2 GB, un valore in realtà sufficiente per tutti i testi e alcuni media, ma che è bene tenere d’occhio specialmente per quel che riguarda i video.

Nel caso in cui il colosso confermasse il tutto, potrebbe risultare necessario tenere particolarmente d’occhio la mole di dati scambiati in chat con gli altri contatti, ma per fortuna sembra che il selettore permetterà di capire a vista d’occhio i valori da considerare per il backup e di scegliere in pochi tap.

Staremo a vedere in seguito a delle dichiarazioni ufficiali le reali motivazioni dell’azienda dietro questa scelta, che potrebbero in realtà riguardare solamente la semplice necessità di determinati utenti di non effettuare il backup di specifici contenuti.