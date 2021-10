WhatsApp aggiunge in beta i backup con crittografia end-to-end

Anche se – specialmente nell’ultimo periodo – il team di Facebook che lavora a WhatsApp si occupa di integrare nell’app moltissime novità particolarmente utili per l’esperienza di utilizzo, non mancano per fortuna anche miglioramenti relativi alla sicurezza dell’applicazione. Com’è ormai noto, uno dei maggiori vanti dell’app è quello dell’utilizzo di sistemi di chat che sfruttano la crittografia end-to-end, e questa è ormai pronta per arrivare anche per quel che riguarda i backup.

Come riportano le pagine di WABetaInfo, sempre pronte a svelare tutti i dettagli relativi ai nuovi aggiornamenti dell’app di messaggistica, dopo aver inserito la feature per errore su Android, e integrato la stessa su iOS, la nuova beta di WhatsApp permette ufficialmente di sfruttare la feature in questione. Gli utenti che aggiornano la propria versione di prova Android alla 2.21.21.5 dovrebbero quindi avere modo di sfruttare fin da subito la suddetta funzionalità.

Per fortuna, sappiamo già come questa funziona, nonché il modo in cui dovrebbe proporsi agli utenti nel caso in cui gli sviluppatori ritengano il tutto stabile e portino l’upgrade anche per la classica versione dell’app. Nello specifico, si parla della possibilità di impostare una password o una chiave criptata a 64 bit quando si procede nell’effettuare i backup, al fine di evitare che altri utenti possano in qualunque modo accedere ai contenuti.

Nonostante si tratti di una funzionalità davvero interessante per quanto riguarda la sicurezza, c’è da dire che il tutto può risultare a tratti pericoloso per gli utenti che decidono di effettuare l’operazione, come spiegato sulle pagine di WABetaInfo. Attualmente infatti, il sistema non permette di recuperare in alcun modo la password nel caso in cui questa venga per qualche motivo smarrita, e in tale occasione è possibile che i dati vadano quindi persi per sempre, in quanto non accessibili per via della crittografia end-to-end.