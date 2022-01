Mary Shelley: in lavorazione un biopic sull’autrice di Frankenstein

Variety ha rivelato che è in lavorazione un film biopic dedicato alla vita di Mary Shelley, l’autrice di Frankenstein, ed in particolare alla creazione della sua famosa opera, per un lungometraggio che avrà il titolo di Mary’s Monster. A produrre il film ci saranno la Fulwell 73 assieme alla Rose Pictures.

Mary’s Monster, la storia di Mary Shelley, sarà diretta da Farren Blackburn, con la sceneggiatura di Deborah Baxtrom. Tutti gli appassionati di horror e di gotico conoscono la storia di Frankenstein, romanzo pubblicato nel 1818 dalla stessa Mary Shelley, e la cui ispirazione è nata durante una vacanza in Svizzera dell’autrice.

La descrizione del film recita:

Terrorizzata dall’idea di dare voce ai suoi stessi fantasmi dell’inconscio, Mary Shelley intraprende una battaglia con i suoi mostri interiori mentre s’impegna a scrivere il romanzo di Frankenstein.

Il viaggio di Mary Shelley che portò alla sua permanenza in Svizzera, assieme al marito Percy Bysshe Shelley, ed al poeta Lord Byron, passò anche dalla Germania, ed in particolare da un castello in cui diverse centinaia di anni prima sembra abbia vissuto un alchimista. Tutti questi elementi hanno influenzato la fervida mente di Mary Shelley, che ha così concepito l’idea della creatura creata in laboratorio dal dottor Frankenstein.